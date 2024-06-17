Оккупанты, предварительно, ударили по Полтаве ракетой Х-59: количество пострадавших возросло до 16

В результате вражеского удара по Полтавщине количество пострадавших увеличилось до 16 человек, среди них двое детей. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59. В результате удара ранения получили мирные жители - пока известно о 16 людях, среди которых 2 детей. Шестерых человек госпитализировали. Повреждены несколько многоэтажных домов, помещение детского сада, электролинии и гаражи - сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и убийств войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Также принимаются все возможные меры для документирования преступлений, совершенных государством-агрессором.

Напомним

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.