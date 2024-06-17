Окупанти, попередньо, вдарили по Полтаві ракетою Х-59: кількість постраждалих зросла до 16
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару крилатою ракетою в Полтавській області поранення отримали 16 цивільних осіб, у тому числі двоє дітей, пошкоджено кілька будинків, дитячий садок, лінії електропередач та гаражі.
У результаті ворожого удару по Полтавщині кількість постраждалих збільшилась до 16 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59. Внаслідок удару поранень дізналися мирні жителі – наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків, приміщення дитячого садка, електролінії та гаражі
Зазначається, що керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та вбивств війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Також вживаються всі можливі заходи для документування злочинів, скоєних державою-агресором.
Нагадаємо
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.