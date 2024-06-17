Удар рф по Полтаві: кількість постраждалих зросла до 22, дев'ять з них - госпіталізовані
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Полтаві кількість постраждалих зросла до 22, у тому числі 3 дітей. За словами голови ОВА, одна дитина та 8 дорослих госпіталізовані.
У результаті російського удару по Полтаві кількість постраждалих зросла до 22. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
"Наразі відомо, що за медичною допомогою звернулися 22 людини. Із них — троє дітей, одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих", - повдіомив Пронін.
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Нагадаємо
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.