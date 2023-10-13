Удар рф по Покровску: аварийные работы завершены, из-под завалов спасены три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. На месте ракетного удара россии по Покровску Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы, из-под завалов удалось спасти трех человек. Один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД.
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«Покровск. Аварийно-спасательные работы на месте обстрела завершены. По состоянию на 11:40 в результате вражеского обстрела г. Покровск погиб 1 человек и ранены 13 человек. Из-под завалов спасены 3 человека», - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что привлекалось 23 спасателя и 5 единиц техники.
Дополнение
Российские войска сегодня утром атаковали Покровск в Донецкой области, предварительно, двумя ракетами «Искандер».