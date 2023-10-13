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Удар рф по Покровську: аварійні роботи завершені, з-під завалів врятовані три людини

Київ • УНН

 • 269130 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На місці ракетного удару росії по Покровську Донецької області завершені аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів вдалось врятувати трьох людей. Одна людина загинула. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС.

Цитата

«Покровськ. Аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Станом на 11:40 внаслідок ворожого обстрілу м. Покровськ загинула 1 особа та поранені 13 осіб. З-під завалів врятовано 3 людини», - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Доповнення

Російські війська сьогодні вранці атакували Покровськ у Донецькій області, попередньо, двома ракетами «Іскандер».

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