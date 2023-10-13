росія вдарила по Покровську двома "Інкандерами" - МВС

Цитата

«За попередньою інформацією, росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М». Пошкоджено дві адмінбудівлі. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Наразі відомо про одного загиблого та 13 поранених людей внаслідок ранкової атаки армії рф на Покровськ у Донецькій області.