росія вдарила по Покровську двома "Інкандерами" - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці атакували Покровськ у Донецькій області, попередньо, двома ракетами «Іскандер». Про це повідомила пресслужба МВС України, пише УНН.
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«За попередньою інформацією, росія атакувала місто двома ракетами з ОТРК «Іскандер-М». Пошкоджено дві адмінбудівлі. На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби», - йдеться у повідомленні.
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Наразі відомо про одного загиблого та 13 поранених людей внаслідок ранкової атаки армії рф на Покровськ у Донецькій області.