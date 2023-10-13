россия ударила по Покровску двумя "Инкандерами" - МВД

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска сегодня утром атаковали Покровск в Донецкой области, предварительно, двумя ракетами «Искандер». Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

«По предварительной информации, россия атаковала город двумя ракетами из ОТРК «Искандер-М». Повреждены два админздания. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и все профильные службы», - говорится в сообщении.

Дополнение

Известно об одном погибшем и 13 раненых людей в результате утренней атаки армии рф на Покровск в Донецкой области.

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