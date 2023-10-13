россия ударила по Покровску двумя "Инкандерами" - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска сегодня утром атаковали Покровск в Донецкой области, предварительно, двумя ракетами «Искандер». Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.
Цитата
«По предварительной информации, россия атаковала город двумя ракетами из ОТРК «Искандер-М». Повреждены два админздания. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и все профильные службы», - говорится в сообщении.
Дополнение
Известно об одном погибшем и 13 раненых людей в результате утренней атаки армии рф на Покровск в Донецкой области.