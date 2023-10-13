Армія рф вранці вдарила по середмістю Покровська: відомо про загиблого та 13 поранених

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"Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю - уже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі", - написав Мороз у Telegram.

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З його слів, тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюють.

На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу, додав він.

Нагадаємо

Окупанти за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще вісьмох поранили.