Армия рф утром ударила по центру Покровска: известно о погибшем и 13 раненых

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Покровск в Донецкой области, известно об одном погибшем и 13 раненых людях. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Цитата

"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру города - уже сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания", - написал Мороз в Telegram.

Детали

По его словам, тип использованного оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.

На месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь, добавил он.

Напомним

Оккупанты за сутки убили трех жителей Донецкой области, еще восьмерых ранили.

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