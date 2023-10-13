Армия рф утром ударила по центру Покровска: известно о погибшем и 13 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские войска сегодня утром обстреляли Покровск в Донецкой области, известно об одном погибшем и 13 раненых людях. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"Утро в Покровске началось с вражеских обстрелов. Россияне нанесли удар по центру города - уже сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем и 13 раненых. Повреждены 2 здания", - написал Мороз в Telegram.
Детали
По его словам, тип использованного оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.
На месте работают все экстренные службы, раненые получают необходимую медицинскую помощь, добавил он.
Напомним
Оккупанты за сутки убили трех жителей Донецкой области, еще восьмерых ранили.