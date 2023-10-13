Окупанти за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще вісьмох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. За минулу добу внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області три людини загинули, ще восьмеро дістали поранення. Про це у Telegram повідомив в.о начальник Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
"За 12 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: в Багатирі, Гірнику і Роздолівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення",- йдеться у повідомленні.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1738 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4233.
Він також зазначив, що загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
Четверту добу в місті Авдіївка Донецької області тривають запеклі бої. Російські війська посилили обстріли, намагаються взяти населений пункт в оточення.