Оккупанты за сутки убили трех жителей Донетчины, еще восемь ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области три человека погибли, еще восемь получили ранения. Об этом в Telegram сообщил и.о. начальник Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 12 октября россияне убили 3 жителей Донетчины: в Богатыре, Горняке и Раздоловке. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения",- говорится в сообщении.
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С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1738 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4233.
Он также отметил, что общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
Четвертые сутки в городе Авдеевка Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска усилили обстрелы, пытаются взять населенный пункт в окружение.