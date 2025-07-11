Удар рф по Одессе: число пострадавших возросло до 11, погибло животное

Число пострадавших в Одессе в результате российской атаки возросло до 11, повреждена конюшня, одно животное погибло, передает УНН со ссылкой на МВД.

Одесса. Россия атаковала город ударными беспилотниками. Сейчас известно об 11 пострадавших. Информация обновляется - говорится в сообщении.

Кроме того, возник пожар, повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня. Одно животное погибло.

Напомним

Как ранее писал УНН в результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.