Удар рф по Одессе: число пострадавших возросло до 11, погибло животное
Киев • УНН
В Одессе возросло число пострадавших до 11 человек в результате российской атаки. Повреждены СТО, жилые дома и конюшня, где погибло одно животное.
Число пострадавших в Одессе в результате российской атаки возросло до 11, повреждена конюшня, одно животное погибло, передает УНН со ссылкой на МВД.
Одесса. Россия атаковала город ударными беспилотниками. Сейчас известно об 11 пострадавших. Информация обновляется
Кроме того, возник пожар, повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня. Одно животное погибло.
Напомним
Как ранее писал УНН в результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.