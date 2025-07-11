Удар рф по Одесі: кількість постраждалих зросла до 11, загинула тварина

Кількість постраждалих в Одесі у результаті російської атаки зросла до 11, пошкоджена стайня, одна тварина загинула, передає УНН із посиланням на МВС.

Одеса. росія атакувала місто ударними безпілотниками. Наразі відомо про 11 постраждалих. Інформація оновлюється - йдеться у повідомленні.

Крім того, виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки.