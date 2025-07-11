Удар рф по Одесі: кількість постраждалих зросла до 11, загинула тварина
Київ • УНН
В Одесі зросла кількість постраждалих до 11 осіб внаслідок російської атаки. Пошкоджено СТО, житлові будинки та стайню, де загинула одна тварина.
Кількість постраждалих в Одесі у результаті російської атаки зросла до 11, пошкоджена стайня, одна тварина загинула, передає УНН із посиланням на МВС.
Одеса. росія атакувала місто ударними безпілотниками. Наразі відомо про 11 постраждалих. Інформація оновлюється
Крім того, виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Одна тварина загинула.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки.