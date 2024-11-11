Удар рф по многоэтажке в Кривом Роге: сообщается о раненых

В результате вражеского удара баллистикой по многоэтажке в Кривом Роге Днепропетровской области есть раненые, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Высокоточные" твари прямым попаданием ударили баллистикой в многоэтажку. Продолжается аварийно-спасательная операция. Мы все на месте. И спасатели, и медики, и коммунальные службы. Есть раненые, которые уже эвакуированы в больницу", - написал Вилкул.

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