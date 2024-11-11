россияне атаковали Кривой Рог: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Кривой Рог повреждено пятиэтажное здание. Информация о пострадавших сейчас выясняется, воздушная тревога продолжается.
Российские войска атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, повреждена пятиэтажка, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал Кривой Рог. Повреждена пятиэтажка. Выясняем информацию о пострадавших
Он призвал оставаться в безопасном месте на фоне воздушной тревоги.
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По данным Лысака, вечер и ночь в Днепропетровской области прошли без вражеских ударов. "Уберегли защитники неба. Работала ПВО, защищая города и села от атак оккупантов", - отметил он.