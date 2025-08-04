Удар рф по многоэтажке в Краматорске 31 июля унес жизни уже 6 человек
Киев • УНН
Число погибших в результате удара по многоэтажке в Краматорске 31 июля возросло до шести. Из-под завалов достали тело девушки 2004 года рождения, поисковая операция продолжается.
Число жертв вражеского удара по многоэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля увеличилось до шести, сообщили в понедельник глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Тело еще одной жертвы недавнего удара по Краматорску спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки. Таким образом, общее число жертв сейчас составляет 6 погибших и 11 раненых. По предварительной информации, под завалами находятся еще 4 человека
Гончаренко уточнил, что речь идет о вражеском обстреле многоэтажки в Краматорске 31 июля. "Спасатели деблокировали из-под завалов тело девушки 2004 г.р. Поисковая операция продолжается", - написал Гончаренко в Facebook.
Дополнение
Что касается атаки рф на Краматорск утром 4 августа, по данным Краматорского горсовета, "с использованием БПЛА "Молния-2", враг нанес удар по двору многоквартирного жилого дома". "В результате чего пострадавших среди населения громады нет; повреждено остекление окон жилого дома; повреждено 2 автомобиля", - отметили в горсовете в Telegram.
Россияне утром снова ударили по Краматорску и Доброполью, есть раненый04.08.25, 12:17 • 1204 просмотра