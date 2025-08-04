Удар рф по многоэтажке в Краматорске 31 июля унес жизни уже 6 человек

$41.760.05
47.640.10
ukenru
11:14 • 10019 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
10:06 • 13520 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
07:56 • 26955 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
07:35 • 41514 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
07:19 • 47293 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 51497 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 73945 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 277855 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
2 августа, 16:52 • 320163 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo
2 августа, 11:37 • 158181 просмотра
Новая версия Плана Украины для Ukraine Facility должна быть утверждена ЕС до конца сентября - министр
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
37%
750мм
Популярные новости
В США обязали Tesla выплатить 329 миллионов долларов за смертельное ДТП с автопилотом4 августа, 02:53 • 57610 просмотра
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствияPhoto05:54 • 56744 просмотра
Трамп ответил, что может сделать рф для избежания санкцийVideo06:13 • 7000 просмотра
Премьер Индии Моди дерзко реагирует на давление Трампа относительно закупок российской нефти - Bloomberg06:35 • 28395 просмотра
Хмельницкая область подверглась вражеской атаке, предварительно без жертв - ОВА06:42 • 53659 просмотра
публикации
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины11:14 • 10069 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 189506 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 277885 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 465240 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 272821 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юрий Игнат
Игорь Клименко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Польша
Индия
Реклама
УНН Lite
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 320180 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 131548 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 165613 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 175367 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 245901 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Ми-8
Сухой Су-30
Сухой Су-24

Удар рф по многоэтажке в Краматорске 31 июля унес жизни уже 6 человек

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Число погибших в результате удара по многоэтажке в Краматорске 31 июля возросло до шести. Из-под завалов достали тело девушки 2004 года рождения, поисковая операция продолжается.

Удар рф по многоэтажке в Краматорске 31 июля унес жизни уже 6 человек

Число жертв вражеского удара по многоэтажке в Краматорске Донецкой области 31 июля увеличилось до шести, сообщили в понедельник глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Тело еще одной жертвы недавнего удара по Краматорску спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки. Таким образом, общее число жертв сейчас составляет 6 погибших и 11 раненых. По предварительной информации, под завалами находятся еще 4 человека

- написал Филашкин в Telegram.

Гончаренко уточнил, что речь идет о вражеском обстреле многоэтажки в Краматорске 31 июля. "Спасатели деблокировали из-под завалов тело девушки 2004 г.р. Поисковая операция продолжается", - написал Гончаренко в Facebook.

Дополнение

Что касается атаки рф на Краматорск утром 4 августа, по данным Краматорского горсовета, "с использованием БПЛА "Молния-2", враг нанес удар по двору многоквартирного жилого дома". "В результате чего пострадавших среди населения громады нет; повреждено остекление окон жилого дома; повреждено 2 автомобиля", - отметили в горсовете в Telegram.

Россияне утром снова ударили по Краматорску и Доброполью, есть раненый04.08.25, 12:17 • 1204 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Вадим Филашкин
Донецкая область
Краматорск