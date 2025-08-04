Россияне утром снова ударили по Краматорску и Доброполью, есть раненый

В Донецкой области Краматорск утром подвергся атаке дрона по жилому сектору, из-за утреннего вражеского обстрела в Доброполье есть раненый, сообщили в понедельник начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко и ГУНП в области, пишет УНН.

В 10:30 произошел вражеский обстрел Краматорска - БпЛА. Под ударом оказался многоквартирный сектор. Устанавливаем последствия - написал Гончаренко в Facebook.

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По данным полиции Донетчины, за прошедшие сутки в регионе из-за вражеских обстрелов двое погибших и 5 раненых. За 3 августа полиция зафиксировала 2 325 обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Враг сосредоточил огонь на 7 населенных пунктах: городах Доброполье, Константиновка, Лиман, Покровск, Родинское, Славянск, селе Рубежное. Повреждены 24 гражданских объекта, из них 15 жилых домов:

на Доброполье россияне сбросили бомбу «КАБ-250» - убили гражданское лицо, еще одно ранили, повредили три частных дома;

россияне сбросили бомбу «КАБ-250» - убили гражданское лицо, еще одно ранили, повредили три частных дома; один погибший - в Константиновке , которую россия обстреляла из артиллерии. Поврежден многоквартирный дом;

, которую россия обстреляла из артиллерии. Поврежден многоквартирный дом; в Покровске в результате попадания FPV-дрона ранен мирный житель. Еще один раненый - в Рубежном Покровского района, на которое оккупанты сбросили авиабомбу «КАБ-250», разрушениям подверглись 6 частных домов. В Родинском повреждены 2 частных дома;

в результате попадания FPV-дрона ранен мирный житель. Еще один раненый - в Покровского района, на которое оккупанты сбросили авиабомбу «КАБ-250», разрушениям подверглись 6 частных домов. В повреждены 2 частных дома; по Лиману войска рф ударили дронами и артиллерией - травмировали гражданское лицо, повредили три домохозяйства;

войска рф ударили дронами и артиллерией - травмировали гражданское лицо, повредили три домохозяйства; Славянск подвергся вражеской атаке из РСЗО «Торнадо-С» - есть разрушения на территории предприятия.

"Кроме того, сегодня около 5:30 российская армия снова атаковала Доброполье - есть раненый", - сообщили в полиции.