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росіяни зранку знову вдарили по Краматорську та Добропіллю, є поранений

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Російські війська обстріляли Краматорськ вранці 4 серпня за допомогою БпЛА. Під ударом опинився багатоквартирний сектор міста.

росіяни зранку знову вдарили по Краматорську та Добропіллю, є поранений

У Донецькій області Краматорськ вранці зазнав атаки дрона по житловому сектору, через ранковий ворожий обстріл у Добропіллі є поранений, повідомили у понеділок начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та ГУНП в області, пише УНН.

О 10:30 відбувся ворожий обстріл Краматорська - БпЛА. Під ударом опинився багатоквартирний сектор. Встановлюємо наслідки

- написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

За даними поліції Донеччини, минулої доби у регіоні через ворожі обстіли двоє загиблих і 5 поранених. За 3 серпня поліція зафіксувала 2 325 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог зосередив вогонь на 7 населених пунктах: містах Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селі Рубіжне. Пошкоджено 24 цивільних об’єкти, з них 15 житлових будинків:

  • на Добропілля росіяни скинули бомбу «КАБ-250» - вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили три приватних оселі;
    • один загиблий - у Костянтинівці, яку росія обстріляла з артилерії. Пошкоджено багатоквартирний будинок;
      • у Покровську внаслідок влучання FPV-дрону поранено мирного жителя. Ще один поранений - у Рубіжному Покровського району, на яке окупанти скинули авіабомбу «КАБ-250», руйнувань зазнали 6 приватних будинків. У Родинському пошкоджено 2 приватних оселі;
        • по Лиману війська рф вдарили дронами та артилерією - травмували цивільну особу, пошкодили три домогосподарства;
          • Слов'янськ зазнав ворожої атаки з РСЗВ «Торнадо-С» - є руйнування на території підприємства.

            "Окрім того, сьогодні близько 5:30 російська армія знову атакувала Добропілля - є поранений", - повідомили у поліції.

            Юлія Шрамко

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