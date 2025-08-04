росіяни зранку знову вдарили по Краматорську та Добропіллю, є поранений

У Донецькій області Краматорськ вранці зазнав атаки дрона по житловому сектору, через ранковий ворожий обстріл у Добропіллі є поранений, повідомили у понеділок начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та ГУНП в області, пише УНН.

О 10:30 відбувся ворожий обстріл Краматорська - БпЛА. Під ударом опинився багатоквартирний сектор. Встановлюємо наслідки - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

За даними поліції Донеччини, минулої доби у регіоні через ворожі обстіли двоє загиблих і 5 поранених. За 3 серпня поліція зафіксувала 2 325 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог зосередив вогонь на 7 населених пунктах: містах Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селі Рубіжне. Пошкоджено 24 цивільних об’єкти, з них 15 житлових будинків:

на Добропілля росіяни скинули бомбу «КАБ-250» - вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили три приватних оселі;

росіяни скинули бомбу «КАБ-250» - вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили три приватних оселі; один загиблий - у Костянтинівці , яку росія обстріляла з артилерії. Пошкоджено багатоквартирний будинок;

, яку росія обстріляла з артилерії. Пошкоджено багатоквартирний будинок; у Покровську внаслідок влучання FPV-дрону поранено мирного жителя. Ще один поранений - у Рубіжному Покровського району, на яке окупанти скинули авіабомбу «КАБ-250», руйнувань зазнали 6 приватних будинків. У Родинському пошкоджено 2 приватних оселі;

внаслідок влучання FPV-дрону поранено мирного жителя. Ще один поранений - у Покровського району, на яке окупанти скинули авіабомбу «КАБ-250», руйнувань зазнали 6 приватних будинків. У пошкоджено 2 приватних оселі; по Лиману війська рф вдарили дронами та артилерією - травмували цивільну особу, пошкодили три домогосподарства;

війська рф вдарили дронами та артилерією - травмували цивільну особу, пошкодили три домогосподарства; Слов'янськ зазнав ворожої атаки з РСЗВ «Торнадо-С» - є руйнування на території підприємства.

"Окрім того, сьогодні близько 5:30 російська армія знову атакувала Добропілля - є поранений", - повідомили у поліції.