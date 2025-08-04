росіяни зранку знову вдарили по Краматорську та Добропіллю, є поранений
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Краматорськ вранці 4 серпня за допомогою БпЛА. Під ударом опинився багатоквартирний сектор міста.
У Донецькій області Краматорськ вранці зазнав атаки дрона по житловому сектору, через ранковий ворожий обстріл у Добропіллі є поранений, повідомили у понеділок начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко та ГУНП в області, пише УНН.
О 10:30 відбувся ворожий обстріл Краматорська - БпЛА. Під ударом опинився багатоквартирний сектор. Встановлюємо наслідки
Доповнення
За даними поліції Донеччини, минулої доби у регіоні через ворожі обстіли двоє загиблих і 5 поранених. За 3 серпня поліція зафіксувала 2 325 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Ворог зосередив вогонь на 7 населених пунктах: містах Добропілля, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Родинське, Слов’янськ, селі Рубіжне. Пошкоджено 24 цивільних об’єкти, з них 15 житлових будинків:
- на Добропілля росіяни скинули бомбу «КАБ-250» - вбили цивільну особу, ще одну поранили, пошкодили три приватних оселі;
- один загиблий - у Костянтинівці, яку росія обстріляла з артилерії. Пошкоджено багатоквартирний будинок;
- у Покровську внаслідок влучання FPV-дрону поранено мирного жителя. Ще один поранений - у Рубіжному Покровського району, на яке окупанти скинули авіабомбу «КАБ-250», руйнувань зазнали 6 приватних будинків. У Родинському пошкоджено 2 приватних оселі;
- по Лиману війська рф вдарили дронами та артилерією - травмували цивільну особу, пошкодили три домогосподарства;
- Слов'янськ зазнав ворожої атаки з РСЗВ «Торнадо-С» - є руйнування на території підприємства.
"Окрім того, сьогодні близько 5:30 російська армія знову атакувала Добропілля - є поранений", - повідомили у поліції.