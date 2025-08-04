Удар рф по багатоповерхівці в Краматорську 31 липня забрав життя вже 6 людей

Кількість жертв ворожого удару по багатоповерхівці у Краматорську на Донеччині 31 липня збільшилася до шести, повідомили у понеділок голова Краматорської МВА Олександр Гончаренко та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки. Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить 6 загиблих і 11 поранених. За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще 4 людини - написав Філашкін у Telegram.

Гончаренко уточнив, що йдеться про ворожий обстріл по багатоповерхівці у Краматорську 31 липня. "Рятувальники деблокували з-під завалів тіло дівчини 2004 р.н. Пошукова операція триває", - написав Гончаренко у Facebook.

Доповнення

Що стосується атаки рф на Краматорськ вранці 4 серпня, за даними Краматорської міськради, "з використанням БпЛА "Молнія-2", ворог завдав удару по подвірʼю багатоквартирного житлового будинку". "Внаслідок чого постраждалих серед населення громади немає; пошкоджено скління вікон житлового будинку; пошкоджено 2 автомобілі", - зазначили у міськраді у Telegram.

росіяни зранку знову вдарили по Краматорську та Добропіллю, є поранений