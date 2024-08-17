Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

В результате удара рф по Мирнограду Донецкой области повреждены 9-этажка, 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина. По состоянию на 20:00 известно об одном погибшем и четырех раненых. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб и 4 ранены в результате обстрела Мирнограда - такие данные по состоянию на 20:00. россияне уничтожили недостроенную 9-этажку, повредили 6 многоэтажек, аптеку, кинотеатр и 2 магазина - написал Филашкин в Telegram.

Как добавили в областной прокуратуре, предварительно, по населенному пункту враг нанес удар с помощью "ФАБ-500" с УМПК. Средство поражения попало по многоэтажному дому.

В результате атаки посреди улицы погиб 78-летний горожанин.

Телесные повреждения получили четверо гражданских - две женщины 40 и 56 лет, а также двое 37 и 69-летних мужчин. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, рваные и резаные раны.

Удар рф по Мирнограду на Донеччині: вже відомо про загиблого, та чотирьох поранених