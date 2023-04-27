Удар рф по Николаеву: спасатели потушили два пожара и освобождали людей из заблокированных квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Из-за ракетного удара российских войск по Николаеву разрушениям подверглись жилые дома и историческое здание. Произошли два пожара, которые были ликвидированы. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
Детали
«Ночью, 27 апреля, около 01:20, российские войска осуществили ракетный удар по Николаеву. В результате попадания боеприпасов и обломков от них разрушениям подверглись жилые дома и историческое здание города - зарегистрировано два пожара», - говорится в сообщении.
Сообщается, что горел двухэтажный жилой дом и историческое здание.
Первый пожар ликвидирован на площади 100 кв. м, второй - на площади 500 кв. м, указали в ГСЧС.
Также указано, что в результате обстрела произошло разрушение одноэтажного жилого дома.
«Здесь пострадали 6 мирных граждан, еще 1 человек погиб», - сообщили в ГСЧС. Тело деблокировали.
Кроме того, сообщается, что в пятиэтажке по другому адресу взрывной волной выбиты двери и окна. Для открывания искореженных дверей и эвакуации пострадавших жителей дома привлекались спасатели.
Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что на месте обстрелов уже работают коммунальщики и представители администрации района.
«Фиксируем все повреждения. Составляем акты. Убираем территорию от обломков и мусора. Поврежденные окна зашьем ОСБ-плитами», - написал Сенкевич в Telegram.
Дополнение
Ночью оккупанты попали ракетами в несколько жилых домов Николаевской области.
Количество раненых в результате обстрела Николаева возросло до 23 человек, среди них 1 ребенок.