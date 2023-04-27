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Удар рф по Миколаєву: рятувальники загасили дві пожежі та визволяли людей з заблокованих квартир

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через ракетний удар російських військ по Миколаєву руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля. Сталися дві пожежі, які було ліквідовано. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.

Деталі

«Вночі, 27 квітня, близько 01:20, російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста - зареєстровано дві пожежі», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що горів двоповерховий житловий будинок та історична будівля.

Першу пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м, другу - на площі 500 кв. м, вказали у ДСНС.

Також вказано, що в результаті обстрілу сталося руйнування одноповерхового житлового будинку.

«Тут постраждали 6 мирних громадян, ще 1 людина загинула», - вказали у ДСНС. Тіло деблокували.

Окрім того, повідомляється, що у п'ятиповерхівці за іншою адресою вибуховою хвилею вибито двері та вікна. Для відкривання понівечених дверей та евакуації постраждалих мешканців будинку залучались рятувальники.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що на місці обстрілів вже працюють комунальники та представники адміністрації району.

«Фіксуємо всі пошкодження. Складаємо акти. Прибираємо територію від уламків та сміття. Пошкоджені вікна зашиємо ОСБ-плитами», - написав Сєнкевич у Telegram.

Доповнення

Уночі окупанти поцілили ракетами у кілька житлових будинків Миколаївщини.

Кількість поранених внаслідок обстрілу Миколаєва зросла до 23 осіб, серед них 1 дитина.

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