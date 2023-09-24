Удар рф по Кременчугу: количество травмированных возросло до 55, среди них шестеро детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Из-за ракетной атаки по Кременчугу травмированы уже 55 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Telegram, передает УНН.
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"По состоянию на сегодня в Кременчуге 55 травмированных, из которых шестеро — дети. 19 людей находятся на стационарном лечении в городских больницах, среди них один ребенок“, - написал Малецкий.
Он отметил, что сегодня посетил в кременчугских больницах пострадавших в результате ракетного удара 22 сентября.
“Большинство пострадавших чувствуют себя удовлетворительно...”, — сообщил мэр.
Дополнение
22 сентября враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.
В Кременчуге уже работает комиссия, которая фиксирует все повреждения из-за атаки рф.