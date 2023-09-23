Ракетна атака рф на Кременчук: мер показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Кременчуку, який напередодні зазнав ракетного удару російських військ, уже працює комісія, яка фіксує всі пошкодження, повідомив у суботу мер міста Віталій Малецький, пише УНН.
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"У результаті ракетної атаки на наше місто вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині Кременчука. Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів. Зараз вже працює спеціальна комісія, яка обстежує обʼєкти і фіксує всі пошкодження", - написав Малецький у Telegram.
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Він зазначив, що мешканці, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування буде забезпечено ОВА та міським бюджетом.
Усі міські служби, з його слів, задіяні в процесі усунення пошкоджень будинків.
"Щодо постраждалих: пошукові роботи завершено. Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула. Співчуття рідним загиблого", - написав мер міста.
Доповнення
22 вересня ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.