Ракетная атака рф на Кременчуг: мэр показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Кременчуге, который накануне подвергся ракетному удару российских войск, уже работает комиссия, которая фиксирует все повреждения, сообщил в субботу мэр города Виталий Малецкий, пишет УНН.
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"В результате ракетной атаки на наш город взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, кое-где есть разрушения отделки фасадов. Сейчас уже работает специальная комиссия, которая обследует объекты и фиксирует все повреждения", - написал Малецкий в Telegram.
Детали
Он отметил, что жители, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование будет обеспечено ОВА и городским бюджетом.
Все городские службы, по его словам, задействованы в процессе устранения повреждений домов.
"Что касается пострадавших: поисковые работы завершены. Пострадали 32 человека, среди них трое детей. 16 человек госпитализированы, один человек погиб. Соболезнования родным погибшего", - написал мэр города.
Дополнение
22 сентября враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.