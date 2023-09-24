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Удар рф по Кременчуку: кількість травмованих зросла до 55, серед них шестеро дітей

Удар рф по Кременчуку: кількість травмованих зросла до 55, серед них шестеро дітей

Київ • УНН

 • 279413 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Через ракетну атаку по Кременчуку травмовано вже 55 осіб, серед них шестеро дітей. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро — діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина“,- написав Малецький.

Він зазначив, що сьогодні відвідав у кременчуцьких лікарнях постраждалих внаслідок ракетного удару 22 вересня.

“Більшість постраждалих почувають себе задовільно...”, — повідомив мер.

Доповнення

22 вересня ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.

У Кременчуку уже працює комісія, яка фіксує всі пошкодження через атаку рф.

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