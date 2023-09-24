Удар рф по Кременчуку: кількість травмованих зросла до 55, серед них шестеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Через ракетну атаку по Кременчуку травмовано вже 55 осіб, серед них шестеро дітей. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький у Telegram, передає УНН.
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"Станом на сьогодні у Кременчуці 55 травмованих, з яких шестеро — діти. 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні в міських лікарнях, серед них одна дитина“,- написав Малецький.
Він зазначив, що сьогодні відвідав у кременчуцьких лікарнях постраждалих внаслідок ракетного удару 22 вересня.
“Більшість постраждалих почувають себе задовільно...”, — повідомив мер.
Доповнення
22 вересня ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.
У Кременчуку уже працює комісія, яка фіксує всі пошкодження через атаку рф.