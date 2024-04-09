Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди

Сегодня враг нанес авиаудар по жилому сектору города Константиновка Краматорского района. По меньшей мере 1 человек погиб, 3 ранены, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

На месте происшествия спасатели изъяли из-под завалов тело погибшего мужчины 1964 г.р.

По предварительной информации под завалами возможно находятся еще 2 человека, из которых 1 ребенок.

Как сообщили в ГСЧС, сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются, но из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходится постоянно их приостанавливать ради безопасности личного состава.

Также чрезвычайники ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме.

Всего в результате обстрела получили повреждения 27 частных жилых домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание, добавили в ГСЧС.

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