Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kostiantynivkaКонстантиновка
kramatorskКраматорск
Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  8463 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  15623 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  108906 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  108896 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137277 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129092 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165871 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

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Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130410 просмотра

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Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206461 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

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россия возбудила уголовное дело, обвиняя "должностных лиц США и НАТО" в финансировании терроризма через украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с Хантером Байденом и Николаем Злочевским.

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Российские войска обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня город Семеновка Черниговской области, в результате чего погиб один человек.

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россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая

Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"

Государственная пограничная служба продемонстрировала новое программное обеспечение "Машинное зрение", способное распознавать лица людей, автомобильные номера, выявлять вооруженных лиц и отслеживать загруженность пунктов пропуска.

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