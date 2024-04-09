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Удар рф по Константиновке: количество раненых возросло до трех, под завалами еще могут быть люди
В результате вражеского авиаудара по жилому массиву Константиновка погиб 1 человек, 3 получили ранения. Под завалами могут оставаться два человека - среди них - ребенок.
Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина
Три человека, двое мужчин и одна женщина, пострадали в результате обстрела в Харькове, двое из них были госпитализированы, а одному оказали помощь на месте.
В Украине могут привлечь к разминированию мобильные комплексы по утилизации боеприпасов - Минобороны
Украина рассматривает возможность использования мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для очистки освобожденных территорий, что позволит повторно использовать переработанные материалы для производства новых боеприпасов, уменьшая при этом загрязнение окружающей среды.
В Мадриде состоялся митинг в поддержку украинских пленников, находящихся в рф
В Испании состоялся митинг с призывом к международному сообществу оказать давление на россию с целью освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену кремля.
рф применяет только "шахеды" для разведки и поражения критической инфраструктуры - Евлаш
Сейчас россия использует только беспилотники для разведки и повреждения критической инфраструктуры Украины, избегая пока массированных комбинированных ударов.
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, "признанной как рф, так и Украиной" - глава МИД
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В рф открыли дело о финансировании терроризма "должностными лицами США". Без "украинского следа" не обошлось - "под подозрением" скандальный Злочевский
россия возбудила уголовное дело, обвиняя "должностных лиц США и НАТО" в финансировании терроризма через украинскую компанию Burisma Holdings, связанную с Хантером Байденом и Николаем Злочевским.
Будут судить предпринимателя из Крыма, который способствовал врагу проводить призывные кампании
Крымский предприниматель систематически помогал российским оккупантам незаконно призывать граждан Украины в российскую армию, за что ему грозит до 12 лет лишения свободы.
россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: есть погибшая
Российские войска обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня город Семеновка Черниговской области, в результате чего погиб один человек.
Пограничники показали работу нового ПО "Машинное зрение"
Государственная пограничная служба продемонстрировала новое программное обеспечение "Машинное зрение", способное распознавать лица людей, автомобильные номера, выявлять вооруженных лиц и отслеживать загруженность пунктов пропуска.