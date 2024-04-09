россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА

Российские военные нанесли авиаудар по городу Константиновка в Донецкой области, известно о погибшем и 2 раненых, под завалами могут находиться еще два человека, также враг обстрелял Сокол, там есть раненый, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин во вторник, пишет УНН.

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"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области", - указал глава ОВА в Telegram.

"Константиновка подверглась авиаудару - пока известно об 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека - продолжается поисковая операция", - сообщил Филашкин.

По его словам, в Константиновке всего бомбой повреждено 27 частных домов, 3 многоэтажки, 2 инфраструктурных объекта и админздание.

"Еще один человек ранен в Соколе Очеретинской громады - его доставили в больницу", - отметил глава ОВА.

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