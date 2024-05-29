Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество пострадавших достигло 54, поисковая операция продолжается

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  87235 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  83616 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  101476 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  94415 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103034 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  101708 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  124940 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120074 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118410 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
28 мая 2024, 08:48  •  111229 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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россияне атаковали "скорую" дроном в Никополе, из-за атак рф уже двое погибших

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28 мая 2024, 07:13  •  177965 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  176907 просмотра

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество пострадавших достигло 54, поисковая операция продолжается

В результате обстрела российскими войсками гипермаркета "Эпицентр" в Харькове погибли 19 человек, 54 пострадали, поисковая операция продолжается.

Война •   •  6302 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество пострадавших достигло 54, поисковая операция продолжается

На Запорожской АЭС находятся чеченские боевики - Центр нацсопротивления

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре чеченские подразделения российской национальной гвардии оборудовали базу и создали тир, используя это сооружение для патрулирования города и репрессий против украинцев.

Война •   •  7446 просмотра
На Запорожской АЭС находятся чеченские боевики - Центр нацсопротивления

Венгрия подписала договор с Беларусью о строительстве новой АЭС на ее территории

Венгрия подписала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в строительстве новой атомной электростанции в Венгрии, над проектом стоимостью 13,57 миллиарда долларов работает российская компания "Росатом".

Новости Мира •   •  6537 просмотра
Венгрия подписала договор с Беларусью о строительстве новой АЭС на ее территории

Дело в отношении одесского военкома Борисова передали в суд

Бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП, обвиняемому в незаконном обогащении на сумму более 140 миллионов гривен, грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  6438 просмотра
Дело в отношении одесского военкома Борисова передали в суд

"Сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области: двух коллаборантов приговорили к более 10 годам тюрьмы

Суд вынес приговоры двум коллаборантам, которые "сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину.

Война •   •  7334 просмотра
"Сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области: двух коллаборантов приговорили к более 10 годам тюрьмы

В Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров

В Лиманском и Купянском лесничествах Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров на площади более 2500 гектаров, при этом 10 пожаров уже локализованы спасателями на площади 160 гектаров.

Общество •   •  7158 просмотра
В Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров

В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

На Харьковщине воздушная тревога длится уже четвертый час. В городе прогремела серия взрывов

Война •   •  11201 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

На Херсонщине пограничники уничтожили гидроскутер вместе с россиянами

Украинские пограничники уничтожили российский гидроскутер в Херсонской области с помощью FPV-беспилотников.

Война •   •  10714 просмотра
На Херсонщине пограничники уничтожили гидроскутер вместе с россиянами

россияне атаковали "скорую" дроном в Никополе, из-за атак рф уже двое погибших

В Никополе Днепропетровской области двое мирных жителей в возрасте 52 и 54 лет были убиты, а одна женщина получила серьезные ранения в результате обстрела со стороны России и атаки беспилотника камикадзе на машину скорой помощи.

Война •   •  10010 просмотра
россияне атаковали "скорую" дроном в Никополе, из-за атак рф уже двое погибших

ГОТ на нынешних закупках сэкономил почти 10,5 миллионов гривен - Минобороны

Государственный оператор тыла сэкономил почти 10,5 млн грн бюджетных средств в ходе тендеров и контрактов на закупку различных товаров в 2024 году.

Экономика •   •  9247 просмотра
ГОТ на нынешних закупках сэкономил почти 10,5 миллионов гривен - Минобороны