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Удар рф по "Епіцентру" у Харкові: кількість постраждалих сягнула 54, пошукова операція триває

Київ • УНН

 • 17064 перегляди

Внаслідок обстрілу російськими військами гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові загинули 19 людей, 54 постраждали, пошукова операція триває.

У Харкові після удару рф по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" триває пошукова операції, наразі відомо про 19 загиблих та 54 постраждалих внаслідок атаки ворога, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Терористичний російський обстріл гіпермаркету. Загинули 19 людей. Постраждали 54. Не пробачимо. Вічна пам‘ять загиблим. Співчуття рідним та близьких

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, пошукова операція - триває.

Ворожий удар по харківському "Епіцентру": вже 19 загиблих29.05.24, 09:58 • 29014 переглядiв

Юлія Шрамко

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