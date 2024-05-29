Удар рф по "Епіцентру" у Харкові: кількість постраждалих сягнула 54, пошукова операція триває
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу російськими військами гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові загинули 19 людей, 54 постраждали, пошукова операція триває.
У Харкові після удару рф по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" триває пошукова операції, наразі відомо про 19 загиблих та 54 постраждалих внаслідок атаки ворога, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Терористичний російський обстріл гіпермаркету. Загинули 19 людей. Постраждали 54. Не пробачимо. Вічна пам‘ять загиблим. Співчуття рідним та близьких
З його слів, пошукова операція - триває.
Ворожий удар по харківському "Епіцентру": вже 19 загиблих29.05.24, 09:58 • 29014 переглядiв