В Днепре, среди пострадавших в результате российского ракетного удара - 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Еще 6 пострадавших. Среди них 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения. Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные - средние - резюмировал председатель ОВА.

По его словам, в многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки.

Кроме того, в одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание.

Дополнение

В ГСЧС добавляют, что в результате удара рф по жилой многоэтажке погиб 1 человек, 6 - пострадали, из них 1 ребенок. 1 человек спасен.

Сейчас на месте инцидента продолжаются работы.

Напомним,

Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.

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