Среди пострадавших российского ракетного удара по жилому дому в Днепре был 7-месячный ребенок. У девочки отравление продуктами горения.
В Днепре, среди пострадавших в результате российского ракетного удара - 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Еще 6 пострадавших. Среди них 7-месячный младенец. У девочки отравление продуктами горения. Трое местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Остальные - средние
По его словам, в многоэтажке изуродованы четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки.
Кроме того, в одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание.
Дополнение
В ГСЧС добавляют, что в результате удара рф по жилой многоэтажке погиб 1 человек, 6 - пострадали, из них 1 ребенок. 1 человек спасен.
Сейчас на месте инцидента продолжаются работы.
Напомним,
Вечером, 28 июня, российские войска ударили по Днепру ракетой, попав в жилую многоэтажку. В результате атаки разрушены четыре этажа, есть информация о пострадавших.
"Нужен надежный воздушный щит для Украины": Зеленский отреагировал российский ракетный удар по Днепру28 июня 2024, 16:39 • 19790 просмотров