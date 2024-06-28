Удар рф по Дніпру: серед постраждалих була 7-місячне немовля
Київ • УНН
Серед постраждалих російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі була 7-місячна дитина. У дівчинки отруєння продуктами горіння.
У Дніпрі, серед постраждалих внаслідок російського ракетного удару - 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Ще 6 постраждалих. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші – середні
За його словами, у багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки.
Окрім того, в одному з під'їздів потрощеного будинку сталося займання.
Доповнення
В ДСНС додають, що внаслідок удару рф по житловій багатоповерхівці загинула 1 людина, 6 - постраждали, з них 1 дитина. 1 особу врятовано.
Наразі на місці інциденту тривають роботи.
Нагадаємо
Ввечері, 28 червня, російські війська вдарили по Дніпру ракетою, влучивши в житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйновано чотири поверхи, є інформація про потерпілих.
"Потрібен надійний повітряний щит для України": Зеленський відреагував російський ракетний удар по Дніпру28.06.24, 19:39 • 30041 перегляд