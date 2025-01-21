Удар рф дроном по Харькову: есть повреждения в общежитии

В Харькове из-за удара вражеского беспилотника по Шевченковскому району повреждены гаражи, автомобиль и окна общежития, информации о пострадавших нет, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Враг нанес удар по Харькову. В 11:18 зафиксирован удар в Шевченковском районе. В результате обстрела БпЛА типа «Шахед» повреждены гаражи, один разрушен, поврежден один легковой автомобиль и окна общежития. Информация о пострадавших не поступала», - написал Синегубов.

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