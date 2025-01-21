Удар рф дроном по Харкову: є пошкодження у гуртожитку

У Харкові через удар ворожого безпілотника по Шевченківському району пошкоджено гаражі, автомобіль та вікна гуртожитку, інформації про постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"Ворог завдав удар по Харкову. Об 11:18 зафіксовано удар у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов.

У Харкові попередньо удар ворожого дрона "Молнія", деталі з'ясовуються - мер