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Удар рф дроном по Харкову: є пошкодження у гуртожитку

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В Харкові зафіксовано удар безпілотника "Шахед" по Шевченківському району. Пошкоджено гаражі, автомобіль та вікна гуртожитку, інформації про постраждалих немає.

У Харкові через удар ворожого безпілотника по Шевченківському району пошкоджено гаражі, автомобіль та вікна гуртожитку, інформації про постраждалих немає, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Ворог завдав удар по Харкову. Об 11:18 зафіксовано удар у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено гаражі, один зруйновано, пошкоджено один легковий автомобіль та вікна гуртожитку. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов.

У Харкові попередньо удар ворожого дрона "Молнія", деталі з'ясовуються - мер21.01.25, 11:22 • 28062 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kharkivХарків

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