Удар по Запорожью 22 марта: спасатели продолжают поисково-спасательные работы

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают аварийно-спасательные работы на местах попаданий ракет, в результате атаки по Запорожью 22 марта. Известно о 29 пострадавших и трех погибших, из них один ребенок. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.

Детали

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах ракетных попаданий, которые нанесла российская армия утром 22 марта по Запорожью. В частности разбирают разрушенные строительные конструкции и оказывают помощь коммунальным службам. - говорится в сообщении.

Также отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 33 жителям домов и родственникам пострадавших. В ГСЧС сообщили, что в результате атаки, к сожалению, пострадали 29 человек, из них 2 детей; 3 человека погибли, из них 1 ребенок.

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Напомним

В ночь на 22 марта российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар.