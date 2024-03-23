Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго

Второй раз за минувшие сутки Запорожская атомная электростанция оставалась на одной линии питания. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.

Детали

Как сообщается, минувшей ночью из-за обстрела рф была обесточена линия электропередачи 330 кВ, в результате чего была выведена из работы дополнительная схема питания станции.

По состоянию на утро работа линии восстановлена. Питание потребностей ЗАЭС осуществляется в полном объеме, добавили в Минэнерго.

Напомним

22 марта после масштабной атаки рф была обесточена линия 750 кВ, питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.

Как заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, этот случай раз подчеркивает сохранение опасной ситуации для ядерной безопасности во время войны.