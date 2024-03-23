Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго
Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства на 1,2 трлн долларов
Оккупанты утром атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости на Херсонщине: три человека пострадали
На Сумщине принудительно эвакуируют детей еще из трех населенных пунктов
В Одесской области переходят к стабилизационным отключениям света - ДТЭК
На Киевщине появится современный реабилитационный госпиталь: Фонд Делла Лоя Хансена и КОГА начали разрабатывать концепцию его создания - Руслан Кравченко
Ночью вражеские БПЛА атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, дефицит электричества не прогнозируется - энергетики
Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть пострадавший, повреждены газопровод и ЛЭП
Зеленский после доклада военных: "На фронте стабильно"
Популярные
Количество жертв теракта в Москве возросло до 60 жертв
Меню, подписанное Альбертом Эйнштейном, продали на аукционе за 18 тысяч фунтов
Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ
Премьер Нидерландов встретится с лидером Китая на фоне напряжения по экспорту микросхем
В Белгороде - взрывы, дронами повреждено здание бизнес-центра
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Враг снова повредил линию, питающую Запорожскую АЭС - Минэнерго
Вражеский обстрел повредил линию электропередач, в результате чего была выведена из работы дополнительная схема питания Запорожской атомной электростанции.
Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства на 1,2 трлн долларов
Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на сумму 1,2 триллиона долларов, чтобы избежать шатдауна правительства. Теперь документ должен подписать президент Байден.
Оккупанты утром атаковали двумя FPV дронами пункт несокрушимости на Херсонщине: три человека пострадали
Три человека получили ранения во время вражеской атаки по пункту несокрушимости в Херсонской области двумя беспилотными летательными аппаратами.
На Сумщине принудительно эвакуируют детей еще из трех населенных пунктов
В связи с ситуацией с безопасностью на Сумщине еще 54 ребенка будут принудительно эвакуированы из 3 населенных пунктов Шосткинского района.
В Одесской области переходят к стабилизационным отключениям света - ДТЭК
Одесская область переходит от аварийных отключений к стабилизационным. Энергетики за ночь улучшили ситуацию с энергоснабжением.
На Киевщине появится современный реабилитационный госпиталь: Фонд Делла Лоя Хансена и КОГА начали разрабатывать концепцию его создания - Руслан Кравченко
Фонд Делла Лоя Хансена и Киевская областная государственная администрация начали разработку концепции создания современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских лиц в Киевской области.
Ночью вражеские БПЛА атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, дефицит электричества не прогнозируется - энергетики
Ночью вражеские беспилотники атаковали объекты энергетики в Днепропетровской области. Дефицита электроэнергии не ожидается, поскольку энергосистема работает в сбалансированном режиме.
Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой
Российские пропагандисты обнародовали фейковое видео, на котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы заявляет о причастности Украины к стрельбе под москвой 22 марта. Это была плохо смонтированная подделка с использованием кадров телемарафона 16 марта.
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть пострадавший, повреждены газопровод и ЛЭП
Российская армия ночью обстреляла ракетами Мирноград в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждена инфраструктура, в том числе учебное заведение, газопровод и линии электропередач.
Зеленский после доклада военных: "На фронте стабильно"
Президент сегодня заслушал доклад военного командования. По его словам, ситуация на фронте стабильная.