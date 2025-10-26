$41.900.00
18:56 • 4358 просмотра
Ограничение потребления электроэнергии: у кого не будет света 27 октября
15:25 • 14031 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 18519 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 19053 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 26473 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 22299 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 18909 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 35769 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 14074 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13748 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
Удар по микроавтобусу в Сумской области: в больнице скончался 69-летний мужчина

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

69-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара российского дрона по микроавтобусу в Сумской области. Число раненых возросло до 13, среди них десять женщин, один мужчина и двое детей.

Удар по микроавтобусу в Сумской области: в больнице скончался 69-летний мужчина

От ранений, полученных в результате удара российского дрона по микроавтобусу в Сумской области, скончался 69-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

По его словам, еще в машине скорой медики начали реанимационные мероприятия, однако травмы были слишком тяжелыми – спасти его не удалось.

Григоров также отметил, что в целом количество раненых в результате атаки возросло до 13. Ранены десять женщин, один мужчина и двое детей.

Медики оказывают всем необходимую помощь

- написал Григоров.

Тем временем прокуратура Сумской области сообщила, что начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки

- говорится в сообщении.

Напомним

26 октября российские оккупанты атаковали дроном микроавтобус с пассажирами в Николаевской сельской общине Сумской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Сам микроавтобус сгорел дотла.

Вадим Хлюдзинский

