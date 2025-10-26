Удар по микроавтобусу в Сумской области: в больнице скончался 69-летний мужчина
Киев • УНН
69-летний мужчина скончался от ранений, полученных в результате удара российского дрона по микроавтобусу в Сумской области. Число раненых возросло до 13, среди них десять женщин, один мужчина и двое детей.
От ранений, полученных в результате удара российского дрона по микроавтобусу в Сумской области, скончался 69-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Подробности
По его словам, еще в машине скорой медики начали реанимационные мероприятия, однако травмы были слишком тяжелыми – спасти его не удалось.
Григоров также отметил, что в целом количество раненых в результате атаки возросло до 13. Ранены десять женщин, один мужчина и двое детей.
Медики оказывают всем необходимую помощь
Тем временем прокуратура Сумской области сообщила, что начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки
Напомним
26 октября российские оккупанты атаковали дроном микроавтобус с пассажирами в Николаевской сельской общине Сумской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Сам микроавтобус сгорел дотла.
