Удар по мікроавтобусу на Сумщині: в лікарні помер 69-річний чоловік
Київ • УНН
69-річний чоловік помер від поранень, отриманих внаслідок удару російського дрона по мікроавтобусу на Сумщині. Кількість поранених зросла до 13, серед них десять жінок, один чоловік та двоє дітей.
Від поранень, отриманих унаслідок удару російського дрона по мікроавтобусу на Сумщині помер 69-річний чоловік. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, ще в машині швидкої медики розпочали реанімаційні заходи, однак травми були надто тяжкими – врятувати його не вдалося.
Григоров також зазначив, що загалом кількість поранених унаслідок атаки зросла до 13. Поранені десять жінок, один чоловік та двоє дітей.
Медики надають усім необхідну допомогу
Тим часом прокуратура Сумщини повідомила, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки
Нагадаємо
26 жовтня російські окупанти атакували дроном мікроавтобус з пасажирами у Миколаївській сільській громаді на Сумщині. Серед постраждалих є неповнолітня дитина. Сам мікроавтобус згорів вщент.
