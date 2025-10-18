Ворог прицільно атакував Сумщину: пошкоджено вокзал та освітні заклади
Київ • УНН
На Сумщині ворог прицільно атакував вокзал та об'єкти залізничної інфраструктури, пошкодивши вікна у пасажирських вагонах та будівлі. Також зафіксовано влучання поблизу освітніх закладів регіону, попередньо без жертв.
Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі, також зафіксовано влучання поблизу освітніх закладів регіону. Попередньо - без жертв. Пише голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Деталі
Ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними дронами. Станом на 16:30 зафіксовано влучання поблизу освітніх закладів та в об’єкти залізничної інфраструктури.
Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу, але, попередньо, обійшлося без постраждалих. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо
У ніч на 30 вересня російські війська атакували село Чернеччина Сумської області ударним безпілотником. Внаслідок влучання у житловий будинок загинуло подружжя та їхні сини 6 і 4 років.