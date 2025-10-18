$41.640.00
48.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:58 • 11303 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 18980 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 17423 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 36664 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 60673 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 44113 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 46963 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36131 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25383 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22595 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Ворог прицільно атакував Сумщину: пошкоджено вокзал та освітні заклади

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

На Сумщині ворог прицільно атакував вокзал та об'єкти залізничної інфраструктури, пошкодивши вікна у пасажирських вагонах та будівлі. Також зафіксовано влучання поблизу освітніх закладів регіону, попередньо без жертв.

Ворог прицільно атакував Сумщину: пошкоджено вокзал та освітні заклади

Вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі, також зафіксовано влучання поблизу освітніх закладів регіону. Попередньо - без жертв. Пише голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Деталі

Ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру Сумської громади ударними дронами. Станом на 16:30 зафіксовано влучання поблизу освітніх закладів та в об’єкти залізничної інфраструктури. 

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу, але, попередньо, обійшлося без постраждалих. На щастя, обійшлося без постраждалих.

- ідеться у звіті очільника області.

Нагадаємо

У ніч на 30 вересня російські війська атакували село Чернеччина Сумської області ударним безпілотником. Внаслідок влучання у житловий будинок загинуло подружжя та їхні сини 6 і 4 років.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Суми