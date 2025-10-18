Враг прицельно атаковал Сумщину: повреждены вокзал и образовательные учреждения
Киев • УНН
На Сумщине враг прицельно атаковал вокзал и объекты железнодорожной инфраструктуры, повредив окна в пассажирских вагонах и здании. Также зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений региона, предварительно без жертв.
Взрывной волной были повреждены окна в пассажирских вагонах и здании, также зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений региона. Предварительно - без жертв. Пишет глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Подробности
Враг продолжает прицельно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской общины ударными дронами. По состоянию на 16:30 зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений и в объекты железнодорожной инфраструктуры.
Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала, но, предварительно, обошлось без пострадавших. К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним
В ночь на 30 сентября российские войска атаковали село Чернетчина Сумской области ударным беспилотником. В результате попадания в жилой дом погибли супруги и их сыновья 6 и 4 лет.