Враг прицельно атаковал Сумщину: повреждены вокзал и образовательные учреждения

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 11015 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
09:59 • 18369 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 17079 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 36346 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 60383 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 44022 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 46901 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36113 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25373 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22588 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.5м/с
75%
749мм
Популярные новости
Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с ТрампомPhoto18 октября, 05:37 • 12348 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 20361 просмотра
Полтава ночью подверглась атаке рф дронами: показали последствияPhoto18 октября, 06:44 • 5766 просмотра
Полет до 5000 км: СМИ раскрыли возможный маршрут путина на саммит с Трампом в БудапештеPhoto18 октября, 07:14 • 7528 просмотра
ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США18 октября, 07:59 • 14077 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 84010 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 107795 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 133625 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 98771 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 123544 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кир Стармер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 20398 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 33833 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 40618 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 68747 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 115876 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Враг прицельно атаковал Сумщину: повреждены вокзал и образовательные учреждения

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

На Сумщине враг прицельно атаковал вокзал и объекты железнодорожной инфраструктуры, повредив окна в пассажирских вагонах и здании. Также зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений региона, предварительно без жертв.

Враг прицельно атаковал Сумщину: повреждены вокзал и образовательные учреждения

Взрывной волной были повреждены окна в пассажирских вагонах и здании, также зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений региона. Предварительно - без жертв. Пишет глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Подробности

Враг продолжает прицельно атаковать гражданскую инфраструктуру Сумской общины ударными дронами. По состоянию на 16:30 зафиксировано попадание вблизи образовательных учреждений и в объекты железнодорожной инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены окна в пассажирских вагонах и здании вокзала, но, предварительно, обошлось без пострадавших. К счастью, обошлось без пострадавших.

- говорится в отчете главы области.

Напомним

В ночь на 30 сентября российские войска атаковали село Чернетчина Сумской области ударным беспилотником. В результате попадания в жилой дом погибли супруги и их сыновья 6 и 4 лет.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Сумы