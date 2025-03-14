Удар по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 11, шестеро в больнице
Киев • УНН
В результате ракетной атаки рф на Кривой Рог 14 марта ранены 11 человек, шестеро из них госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
Количество раненых в результате удара рф по Кривому Рогу возросло до 11 человек, 6 из них - госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Шесть человек, пострадавших из-за атаки на Кривой Рог, госпитализированы. У них черепно-мозговые травмы, ушибы, резаные раны. Всего пострадавших уже 11
По его словам, среди поврежденных в городе – 4 многоквартирных и столько же частных домов.
Ранее
Как сообщал УНН, вечером 14 марта 2025 года военные рф совершили ракетную атаку на город Кривой Рог.
Повреждены многоэтажные жилые дома, магазины, ресторан, автомобили.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, которые фиксируют очередное военное преступление рф.