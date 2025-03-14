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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 11, шестеро в лікарні

Київ • УНН

 • 18345 перегляди

Внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг 14 березня поранено 11 людей, шестеро з них госпіталізовано з черепно-мозковими травмами та іншими ушкодженнями. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 11, шестеро в лікарні

Кількість поранених у результаті удару рф по Кривому Рогу зросла до 11 людей, 6 з них - госпіталізовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Шестеро людей, постраждалих через атаку на Кривий Ріг, ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани. Загалом потерпілих вже 11 

- повідомив Лисак.

За його словами, серед понівеченого в місті – 4 багатоквартирні і стільки ж приватних будинків.

Раніше

Як повідомляв УНН, ввечері 14 березня 2025 року військові рф здійснили ракетну атаку на місті Кривий Ріг.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, ресторан, автомобілі.

На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.

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