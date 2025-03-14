Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 11, шестеро в лікарні
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг 14 березня поранено 11 людей, шестеро з них госпіталізовано з черепно-мозковими травмами та іншими ушкодженнями. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Кількість поранених у результаті удару рф по Кривому Рогу зросла до 11 людей, 6 з них - госпіталізовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Шестеро людей, постраждалих через атаку на Кривий Ріг, ушпиталені. У них черепно-мозкові травми, забої, різані рани. Загалом потерпілих вже 11
За його словами, серед понівеченого в місті – 4 багатоквартирні і стільки ж приватних будинків.
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Як повідомляв УНН, ввечері 14 березня 2025 року військові рф здійснили ракетну атаку на місті Кривий Ріг.
Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазини, ресторан, автомобілі.
На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин рф.