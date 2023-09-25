Удар по Кременчугу: количество пострадавших увеличилось до 55
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кременчугу на Полтавщине увеличилось до 55 человек. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 19 человек находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок. Всего пострадало шестеро детей. Также среди пострадавших есть одна беременная женщина.
Городской голова Кременчуга Виталий Малецкий рассказал, что навестил в больницах пострадавших. По его словам, “большинство пострадавших чувствуют себя удовлетворительно, первый шок прошел и настроение стало лучше”.
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«Добавлю, что городской совет выделит всем пострадавшим материальную помощь. Все, кто были госпитализированы, получат по 25 тысяч гривен, те, кто получил легкие травмы и лечатся амбулаторно — по 10 тысяч гривен», — заявил мэр.
Дополнение
После завершения поисковых работ вечером 22 сентября начальник Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщал о 31 пострадавшем в результате ракетной атаки по Кременчугу, в том числе о трёх детях.
Россия нанесла ракетные удары по Кременчугу в пятницу, 22 сентября. В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры один человек погиб.