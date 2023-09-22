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Удар рф по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 31, серед них троє дітей

Удар рф по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 31, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 150087 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін і додав, що пошукові роботи завершено, передає УНН.

Цитата

"Пошукові роботи завершено.

У результаті ракетної атаки по Кременчуку постраждала 31 людина, серед них троє дітей. 16 людей довелося госпіталізувати, їм надають допомогу медики. Одна людина загинула", - написав Лунін у Telegram.

Деталі

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування забезпечимо з обласного та місцевого бюджетів.

"Співчуття рідним загиблого. Зло обовʼязково буде покарано!" - резюмував Лунін.

Нагадаємо

Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.

Раніше було відомо, що внаслідок удару постраждало 15 людей, серед яких одна дитина. Ще одна людина загинула.

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