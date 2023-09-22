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Удар рф по Кременчугу: количество пострадавших возросло до 31, среди них трое детей

Киев • УНН

 • 150085 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин и добавил, что поисковые работы завершены, передает УНН.

Цитата

"Поисковые работы завершены.

В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадал 31 человек, среди них трое детей. 16 человек пришлось госпитализировать, им оказывают помощь медики. Один человек погиб", - написал Лунин в Telegram.

Детали

По словам главы ОГА, в результате обстрела также пострадали окружающие здания. Завтра в городе будет работать профильная комиссия, которая обследует объекты и зафиксирует все повреждения. Люди, чье имущество пострадало, получат компенсации. Финансирование обеспечим из областного и местного бюджетов.

"Соболезнования родным погибшего. Зло обязательно будет наказано!" - резюмировал Лунин.

Напомним

Враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

Ранее было известно, что в результате удара пострадало 15 человек, среди которых один ребенок. Еще один человек погиб.

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