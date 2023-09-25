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Удар по Кременчуку: кількість постраждалих збільшилась до 55

Удар по Кременчуку: кількість постраждалих збільшилась до 55

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Кількість постраждалих у наслідок ракетного удару по Кременчуку на Полтавщині збільшилась до 55 осіб. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що провідав у лікарнях постраждалих. За його словами, “більшість постраждалих почувають себе задовільно, перший шок минув і настрій став кращим”.

Цитата

«Додам, що міська рада виділить всім постраждалим матеріальну допомогу. Всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч гривень, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно — по 10 тисяч гривень», — заявив мер.

Доповнення

Після завершення пошукові робіт увечері 22 вересня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв про 31 постраждалого у результаті ракетної атаки по Кременчуку, зокрема про трьох дітей.

Росія завдала ракетних ударів по Кременчуку у п'ятницю, 22 вересня. Унаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури одна людина загинула.

Українські Національні Новини

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