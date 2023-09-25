Удар по Кременчуку: кількість постраждалих збільшилась до 55

Деталі

Зазначається, що 19 людей перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема одна дитина. Усього постраждало шестеро дітей. Також серед постраждалих є одна вагітна жінка.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що провідав у лікарнях постраждалих. За його словами, “більшість постраждалих почувають себе задовільно, перший шок минув і настрій став кращим”.

Цитата

«Додам, що міська рада виділить всім постраждалим матеріальну допомогу. Всі, хто були госпіталізовані, отримають по 25 тисяч гривень, ті, хто зазнав легких травм і лікуються амбулаторно — по 10 тисяч гривень», — заявив мер.

Доповнення

Після завершення пошукові робіт увечері 22 вересня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв про 31 постраждалого у результаті ракетної атаки по Кременчуку, зокрема про трьох дітей.

Росія завдала ракетних ударів по Кременчуку у п'ятницю, 22 вересня. Унаслідок влучання в об'єкт цивільної інфраструктури одна людина загинула.