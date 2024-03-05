Удар по Краматорску 20 февраля: спасатели завершили двухнедельный разбор завалов
Киев • УНН
Поисковые работы на месте разрушенного двухэтажного здания в Краматорске Донецкой области завершились после того, как было разобрано 980 тонн завалов, но не удалось найти одного человека, который, вероятно, находился под ними.
В Донецкой области завершены поисковые работы, которые велись еще с прошлого месяца, на месте разрушенного двухэтажного здания в Краматорске. об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Детали
В ведомстве напомнили, что 20 февраля состоялся ракетный обстрел города, в результате которого было частично разрушено двухэтажное здание на территории одного из предприятий города.
В ГСЧС говорят, по информации под завалами может находиться 1 человек.
Поисковая операция продолжалась в течение двух недель. Спасатели разобрали 980 т. разрушенных конструктивных элементов здания. Разобрано 100% завала, но мужчину найти не удалось
Сейчас работы завершены, а мужчина считается без вести пропавшим.
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Напомним
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Удар по Краматорску 20 февраля: спасатели завершили двухнедельный разбор завалов
Поисковые работы на месте разрушенного двухэтажного здания в Краматорске Донецкой области завершились после того, как было разобрано 980 тонн завалов, но не удалось найти одного человека, который, вероятно, находился под ними.
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