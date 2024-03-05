Удар по Краматорску 20 февраля: спасатели завершили двухнедельный разбор завалов

В Донецкой области завершены поисковые работы, которые велись еще с прошлого месяца, на месте разрушенного двухэтажного здания в Краматорске. об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Детали

В ведомстве напомнили, что 20 февраля состоялся ракетный обстрел города, в результате которого было частично разрушено двухэтажное здание на территории одного из предприятий города.

В ГСЧС говорят, по информации под завалами может находиться 1 человек.

Поисковая операция продолжалась в течение двух недель. Спасатели разобрали 980 т. разрушенных конструктивных элементов здания. Разобрано 100% завала, но мужчину найти не удалось - резюмировали в ГСЧС.

Сейчас работы завершены, а мужчина считается без вести пропавшим.

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Напомним

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