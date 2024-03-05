Удар по Краматорську 20 лютого: рятувальники завершили двотижневий розбір завалів
Київ • УНН
Пошукові роботи на місці зруйнованої двоповерхової будівлі в Краматорську Донецької області завершилися після того, як було розібрано 980 тонн завалів, але не вдалося знайти одну людину, яка, ймовірно, перебувала під ними.
На Донеччині завершено пошукові роботи, які тримали ще з минулого місяця, на місці зруйнованої двоповерхової будівлі у Краматорську. про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
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У відомстві нагадали, що 20 лютого відбувся ракетний обстріл міста, внаслідок якого було частково зруйновано двоповерхову будівлю на території одного з підприємств міста.
У ДСНС кажуть, за інформацією під завалами може перебувати 1 особа.
Пошукова операція тривала впродовж двох тижнів. Рятувальники розібрали 980 т. зруйнованих конструктивних елементів будівлі. Розібрано 100% завалу, але чоловіка знайти не вдалось
Наразі роботи завершено, а чоловік вважається безвісти зниклим.
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