Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
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российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети
Российский ракетный удар по Чернигову повредил жилые дома, больницу, университет и автомобили, в результате чего пострадало около 50 человек, в том числе дети. Кроме того, уже известно о по меньшей мере 11 погибших.
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав
В результате ракетного обстрела гражданских лиц в Чернигове, Украина, повреждено здание медицинского учреждения, но никто не пострадал.
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники
С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.
Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго
Из-за ухудшения погодных условий и боевых действий в Украине обесточены 17 населенных пунктов, энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей.
Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС
Большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения, тогда как 25% считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, согласно опросу Киевского международного института социологии.
В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго
Увеличены графики отключения электроэнергии в Харьковской области и введены ограничения потребления для промышленных потребителей в Кривом Роге, в то время как более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине
Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках
Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона
Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.