российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  128390 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  128791 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  130913 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  111887 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125244 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137340 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137149 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123785 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103400 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203836 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

Российский ракетный удар по Чернигову повредил жилые дома, больницу, университет и автомобили, в результате чего пострадало около 50 человек, в том числе дети. Кроме того, уже известно о по меньшей мере 11 погибших.

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российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

В результате ракетного обстрела гражданских лиц в Чернигове, Украина, повреждено здание медицинского учреждения, но никто не пострадал.

Война •   •  35781 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Чернигову повреждено здание больницы - Минздрав

Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

С польской стороны планируют возобновить блокаду грузов с 18 по 20 апреля перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" на границе с Украиной, пропуская только 1 грузовик в час, но это не повлияет на гуманитарные и военные грузы, а также на пассажирские перевозки.

Общество •   •  31294 просмотра
Со стороны Польши могут 18 апреля возобновить блокаду перед пунктом пропуска "Краковец" - таможенники

Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Из-за ухудшения погодных условий и боевых действий в Украине обесточены 17 населенных пунктов, энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей.

Война •   •  28530 просмотра
Из-за непогоды обесточены 17 населенных пунктов: энергетики восстановили электроснабжение для 51 тысячи потребителей - Минэнерго

Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

Большинство украинцев (68%) считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и способна принимать собственные решения, тогда как 25% считают, что Украина в основном потеряла свой суверенитет и находится под контролем Запада, согласно опросу Киевского международного института социологии.

Общество •   •  26834 просмотра
Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Увеличены графики отключения электроэнергии в Харьковской области и введены ограничения потребления для промышленных потребителей в Кривом Роге, в то время как более 800 потребителей в Сумской и Харьковской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Общество •   •  11161 просмотра
В Харьковской области увеличены графики отключений, в Кривом Роге ограничения - Минэнерго

Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Италию, чтобы принять участие в министерской встрече G7 и провести двусторонние переговоры с целью получения дополнительных систем противовоздушной обороны и вооружений для Украины.

Война •   •  10754 просмотра
Глава МИД Украины посетит Италию для участия во встрече G7 и переговоров с Боррелем и Столтенбергом

Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не проголосуют за новую военную помощь, которая поможет Украине получить средства противовоздушной обороны для предотвращения российских атак на большие расстояния, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Война •   •  9452 просмотра
Харьков рискует превратиться во "второй Алеппо", если в США не проголосуют за военную помощь Украине

Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Дания готова способствовать импорту украинских товаров и продвижению украинской продукции на своих рынках, включая установление полок с украинской продукцией в датских супермаркетах и содействие со стороны Датской торговой палаты закупки украинской продукции датскими компаниями.

Экономика •   •  8376 просмотра
Дания будет популяризировать украинские продукты на своих рынках

Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона

Утром 17 апреля российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры в Одесской области. Предварительно - пострадавших в результате атаки нет.

Война •   •  9731 просмотра
Утром россияне обстреляли Одесскую область: под ударом инфраструктура региона