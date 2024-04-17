российский удар по Чернигову: повреждены дома, около полсотни пострадавших, среди которых дети

В результате ракетной атаки рф на Чернигов в городе повреждены жилые дома, больница, и заведение высшего образования. Уже известно про около 50 пострадавших, среди которых дети. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в своем Telegram.

Детали

По его словам, сейчас в городе продолжается спасательная операция.

Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди - рассказал Кулеба.

Заместитель руководителя ОП добавил, что спасатели и медики прилагают все усилия, чтобы достать людей и сохранить их жизнь и здоровье. Сейчас на месте инцидента работают все экстренные службы.

Также на месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь тем, кто в ней нуждается.

Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, которые зафиксируют повреждения. Людям будет предоставлена вся компенсация за разрушенное имущество - подчеркнул Кулеба.

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Тем временем и.о. Черниговского городского головы Александр Ломако, заявил, что по состоянию на 12.12 известно о более 40 травмированных, среди которых двое детей.

По состоянию на сейчас уже 45 травмированных, из них - двое детей. Больницы и медики продолжают оказывать всю необходимую помощь - рассказал Ломако в своем Telegram-канале.

Напомним,

Утром, 17 апреля, оккупационные войска рф нанесли три ракетных удара по городу Чернигов. После ракетной атаки рф сегодня частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ.

Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых