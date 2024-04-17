Атака рф на Чернигов: МВД показало спасательную операцию, сообщило об 11 погибших, 22 раненых
Киев • УНН
В результате российских ракетных обстрелов Чернигова, Украина, погибло 11 человек, 22 получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются.
В результате российских ракетных обстрелов Чернигова погибли 11 человек, среди жертв - 25-летняя лейтенант полиции, 22 человека получили ранения и по меньшей мере 3 считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные работы продолжаются. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Чернигов. Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Под завалами - еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция. С пострадавшими работают психологи. На видео - момент спасения одного из пострадавших
По его словам, "среди погибших в результате российского обстрела - 25-летняя лейтенант полиции". "Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение..." - указал министр.
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